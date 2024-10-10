Yunan polisinden açıklama geldi: George Baldock cinayete mi kurban gitti?

Yunanistan futbolunun tanınan isimlerinden, Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı’nın defans oyuncusu George Baldock, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Genç futbolcunun cansız bedeni, Atina’nın Glyfada bölgesindeki evinin havuzunda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baldock’u hayata döndürmek için kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) uyguladı ancak maalesef sonuç alınamadı.

Baldock’un ölümünün ardından, birçok komplo teorisi ortaya atıldı ve cinayet ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Yunan polisi, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk açıklamasını yaptı.

Yapılan ön otopsi sonucunda, Baldock’un ölümünde herhangi bir suç unsuru tespit edilmediği belirtildi. Ayrıca evde hırsızlık şüphesine dair de bir iz bulunmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz Hafta Derbide Forma Giymişti

Baldock, bu sezon Panathinaikos formasıyla dört maça çıkmış ve son olarak hafta sonu oynanan Olympiakos derbisinde görev almıştı. Ancak, Yunanistan Milli Takımı’nın Uluslar Ligi’nde İngiltere’ye karşı oynayacağı maç için kadroya davet edilmemişti.

Eski takım arkadaşı Harry Maguire, Baldock’un bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak “RIP” notuyla üzüntüsünü dile getirdi.

Panathinaikos kulübü de yaptığı açıklamada, “George Baldock’un ani kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milli takımımıza ve Yunan futboluna yaptığı katkılar unutulmayacak. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Yunanistan Futbol Federasyonu ise genç futbolcunun vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayarak, sessizlik talebinde bulundu.