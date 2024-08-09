10 ağustos İstanbul etkinliklerinde neler bekliyor?

10 ağustos İstanbul etkinlikleri: İstanbul, her zaman olduğu gibi bu hafta da sanatseverlere dolu dolu bir etkinlik takvimi sunuyor. Ağustos’un sıcak günlerinde, şehrin dört bir yanında gerçekleşecek olan konserler, sergiler ve atölyelerle sanatın tadını çıkarabilirsiniz.

Hem yerli hem de yabancı sanatçıların katılımıyla zenginleşen bu etkinlikler, şehrin kültürel nabzını tutmanıza olanak tanıyor. Gelin, bu hafta İstanbul’da neler var birlikte göz atalım.

Sinema ve Atölyelerle Dolu Bir AKM Haftası

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta sinemaseverlere muhteşem bir filmle kapılarını açıyor. Cüneyt Karakuş’un yönetmenliğinde çekilen, başrollerini Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı “Eflatun” filmi, 5-8 Ağustos tarihlerinde izleyicilerle buluşacak. Bu filmi kaçırmayın derim, çünkü güçlü oyunculuklar ve etkileyici bir hikaye sizleri bekliyor.

AKM’de ayrıca, çocuklar için düzenlenen “Piyano Kaşifleri” ve “Yarn Art Manzara Atölyesi” gibi yaratıcı etkinlikler de hafta boyunca devam edecek. Sanatla büyüyen minikler için harika bir fırsat!

Konserlerle Dolu Bir Akşam Üstü

Müziğin ritmi bu hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yükselecek. Ajda Pekkan’ın eşsiz sesiyle 6 Ağustos akşamı sahneye çıkacağı bu mekan, 7 Ağustos’ta ise Aşkın Nur Yengi’yi ağırlayacak. Mert Demir’in enerjik performansı ise 10 Ağustos’ta sahne alacak. Yine aynı mekanda, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde “Ata Demirer Gazinosu” etkinliği de kaçırılmaması gereken bir başka etkinlik olarak öne çıkıyor.

Ayrıca metal müzik severler için bir müjde! 11 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta %100 Metal organizasyonuyla Pentagram, Radical Noise ve Razor Inc. grupları sahne alacak. İstanbul’da metal müziğin ritmiyle dolu bir gün geçirmek için kaçırılmaz bir fırsat.

Devam Eden Sergiler: Sanatın Derinliklerine Yolculuk

Sergi meraklıları için bu hafta oldukça zengin. “Zafer Bizimdir” adlı sergi, Filistin direnişinin sanatla anlatıldığı etkileyici bir çalışma olarak AKM Kültür Sokağında ziyaretçilerini bekliyor.

Sanatçı Muhammed Emin Albayrak’ın tasarımlarıyla birleşen Filistinli şair Mahmut Derviş’in şiirleri, sanatı seven herkese derin bir mesaj veriyor.

Yerebatan Sarnıcı’nda ise Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen “Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek” başlıklı sergi, yeraltı dünyasının kapılarını sanatla aralıyor. Eğer İstanbul’un tarihi mekanlarında farklı bir sanat deneyimi yaşamak isterseniz, bu sergiyi mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Son Notlar ve Öneriler

Bu hafta İstanbul, sanatla dolu etkinlikleriyle yine dopdolu bir takvim sunuyor. İster müzikle coşmak, isterse sanata doymak isteyin, şehrin farklı noktalarında her zevke uygun bir etkinlik sizi bekliyor. Etkinliklerin detaylarını inceledikten sonra planınızı yapın ve bu haftayı sanatla dolu bir şekilde değerlendirin. Unutmayın, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşarak başka sanatseverlerle de etkileşime geçebilirsiniz!