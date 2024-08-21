Centilmen filmi Çağatay Ulusoy ne zaman çıkacak?

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ve büyük bir merakla beklenen “Tam Bir Centilmen” filminin yayın tarihi nihayet açıklandı!

26 Eylül’de Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan bu yapım, dram ve romantizmi harmanlayan hikayesiyle dikkat çekiyor. Filmin tanıtımı da kısa süre önce yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Saygın’ın Değişen Hayatı: Bir Jigolonun Hikayesi

Senaryosu Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan “Tam Bir Centilmen”, göz alıcı bir hayat süren ancak içten içe büyük bir mutsuzluk yaşayan Saygın’ın hikayesini anlatıyor.

Saygın, jigolo olarak sürdürdüğü yaşamında Nehir adında genç bir kadına aşık olduktan sonra, hayatında köklü değişiklikler yaşamaya başlar. Filmin, bu ikili arasındaki ilişkinin Saygın’ın hayatına getirdiği dönüşümleri etkileyici bir şekilde yansıttığı söyleniyor.

OGM Pictures’tan Bir Başarı Daha

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu filmin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor. Filmde Çağatay Ulusoy’a, Ebru Şahin, Şenay Gürler, Haki Biçici ve Nazlı Bulum gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Bu yıldız kadro, izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

“Tam Bir Centilmen” Neden İzlenmeli?

Çağatay Ulusoy’un önceki yapımlarıyla elde ettiği başarıyı düşünürsek, “Tam Bir Centilmen” de hayal kırıklığı yaratmayacak gibi duruyor. Özellikle farklı bir hikaye arayışında olanlar için bu film, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Ayrıca, filmin toplumsal normlara ve içsel çatışmalara dair sunduğu derinlikli bakış açısı da izleyicilere düşünme fırsatı sunacak.

Merakla beklenen bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu filmi izlemeyi planlıyor musunuz