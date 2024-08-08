Eda Erdem: “Yarı Finale Gelmek Büyük Başarı, Bronz Madalya İçin Şansımız Var”

Filenin Sultanları’nın İtalya’ya karşı 3-0 mağlup olmasının ardından, takım kaptanı Eda Erdem maçı değerlendirdi. Erdem, oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremediklerini ve maçı yeterince iyi yönetemediklerini belirtti.

İtalya’nın sakin oyununa karşı kendi takımının endişeli ve kontrolsüz olduğunu ifade eden Erdem, “Kazanmayı çok istiyorduk, ama bir türlü sakin kalamadık.

Öndeyken bile oyunun kontrolü bizde değildi. İtalya çok sakin oynadı” dedi.

Bronz Madalya İçin Umutlu

Eda Erdem, bronz madalya şanslarının hala olduğunu vurguladı. “Hala bir madalya şansımız var. Burada çok güzel bir taraftar desteği var” diyen Erdem, Brezilya ile oynayacakları maçın zorluğuna dikkat çekti.

“Brezilya maçı zor olacak, iyi hazırlanan ve daha sakin kalan ekip kazanacak. Madalya kazanmayı çok istiyoruz” şeklinde konuştu.

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