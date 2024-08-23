Ekşi Elmalar Filmi: Aşk, Aile ve Zorlu Seçimler

1970’lerin sonlarından 1990’lara uzanan bir aile hikayesi, “Ekşi Elmalar” filminde izleyicileri Hakkâri’den Antalya’ya sürüklüyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan bu etkileyici yapım, güçlü bir aile draması sunarken, hem güldürüyor hem de duygulandırıyor.

Ekşi Elmalar Filminin Konusu

Ekşi Elmalar, Belediye Başkanı Aziz Özay’ın Hakkâri’deki elma bahçesi içinde yaşayan ailesinin hikayesini anlatıyor. Sert mizaçlı bir baba olan Aziz Özay, üç güzel kızının evlilik çağına gelmesiyle birlikte bir yandan belediye işlerini yürütürken diğer yandan taliplerle baş etmek zorunda kalır.

Film, 1970’lerin sonunda başlayıp 1990’ların sonuna kadar uzanan bir zaman diliminde geçiyor ve izleyiciyi Hakkâri’nin elma bahçelerinden Antalya’nın sıcak topraklarına götürüyor.,

Ekşi Elmalar Filmi Oyuncu Kadrosu

Bu etkileyici hikayeyi canlandıran oyuncu kadrosu da bir o kadar dikkat çekici:

Yılmaz Erdoğan – Aziz Özay

– Aziz Özay Farah Zeynep Abdullah – Muazzez Özay

– Muazzez Özay Songül Öden – Türkan Özay

– Türkan Özay Şükran Ovalı – Safiye Özay

– Safiye Özay Devrim Yakut – Ayda Özay

– Ayda Özay Şükrü Özyıldız – Özgür

– Özgür Fatih Artman – Hatip

– Hatip Ersin Korkut – Şino (Mavi Gözlü)

– Şino (Mavi Gözlü) Caner Cindoruk – Servet

– Servet Cezmi Baskın – Osman

Bu yetenekli kadro, filmdeki karakterlerin derinliğini ve karmaşıklığını ustalıkla ekrana taşıyor.

Film Nerede ve Ne Zaman Çekildi?

“Ekşi Elmalar” filmi, Hakkâri ve Antalya’da çekildi. Filmin mekanları, hikayenin atmosferini mükemmel bir şekilde yansıtıyor ve izleyiciye zamanın ruhunu hissettiriyor. Çekimler, 2016 yılında tamamlandı ve film aynı yıl vizyona girdi.

Aziz Özay ve ailesinin yaşadığı olaylar, filmin sonunda hem izleyiciyi düşündürüyor hem de derin bir etki bırakıyor. Film boyunca gelişen olaylar, izleyiciyi son ana kadar merakta bırakıyor ve sonunda duygusal bir patlama yaşatıyor.

Ekşi Elmalar, güçlü bir aile dramını ve dönemin toplumsal yapısını ustalıkla işleyen bir film olarak sinema tarihinde kendine yer buluyor. İzlemeyenler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.