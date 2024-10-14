Türk halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç Kimdir, Nereli? Oğuz Aksaç Kaç Yaşında?

Oğuz Aksaç, Türk halk müziğinde önemli bir yere sahip olan ve geleneksel melodilere modern yorumlar katmasıyla dikkat çeken bir sanatçıdır. 4 Eylül 1974’te Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Aksaç, müzik kariyerine lise yıllarında tanıştığı arkadaşı Mustafa Özarslan ile 1994 yılında kurduğu Grup Çığ ile adım atmıştır.

Bu grup, Aksaç’ın halk müziği sahnesinde tanınmasına ve dört albüm çıkararak müzik kariyerinde önemli bir yer edinmesine olanak sağlamıştır.

Grup Çığ, 1994 yılında kurulduğunda Aksaç’ın müzik kariyerinin temellerini oluşturmuştur. 2004 yılının Eylül ayında yayımlanan “Mevsim” adlı dördüncü albüm, grup için bir dönüm noktası olmuştur. Albüm sonrası Oğuz Aksaç, solo kariyerine odaklanmak amacıyla gruptan ayrılmıştır.

2005 yılının Mart ayında Aksaç, “Oğuzname” adlı ilk solo albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur. Bu albüm, sanatçının müzikal kimliğini pekiştiren önemli bir adım olmuştur.

İki yıl sonra, 2007’de “Dalgalar” albümünü çıkararak, halk müziği repertuarına kendi yazdığı eserleri eklemeyi başarmıştır. Bu albümde, sanatçı ilk kez kendi bestelerine yer vererek dinleyicilere farklı bir deneyim sunmuştur.

Oğuz Aksaç’ın üçüncü solo albümü “Giz”, 2009 yılında müzikseverlerle buluşmuştur. Halk müziği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Aksaç, vokal, bağlama, flüt, bateri ve davul gibi çeşitli çalgılarda da ustalaşmıştır. Bununla birlikte, birçok ortak albümde ve projede yer alarak müziğe olan katkılarını sürdürmektedir.

Oğuz Aksaç Ne İş Yapıyor?

Oğuz Aksaç, Türk halk müziği sanatçısı olarak müzik kariyerine devam etmektedir. Şarkıcılığının yanı sıra, çeşitli çalgılarda (bağlama, flüt, bateri, davul) ustalaşmış bir müzisyen olarak tanınmaktadır.

Solo albümleriyle birlikte, grup çalışmaları ve ortak projelerde yer alarak halk müziği alanında önemli katkılarda bulunmaktadır. Müzik üretimi ve performanslarıyla bilinen Aksaç, halk müziği repertuarını zenginleştirmeye devam etmektedir.

Oğuz Aksaç Kaç Yaşında?

Oğuz Aksaç, 4 Eylül 1974 doğumlu olduğuna göre, şu anda 50 yaşındadır.

Oğuz Aksaç’ın Eserleri

Oğuz Aksaç, Türk halk müziği sahnesinde önemli bir isim olarak birçok eser çıkarmıştır. İşte bazıları:

Grup Çığ ile Albümler:

Çığ Türküleri (1998)

Yayla Çiçeği (2000)

Nida (2002)

Mevsim (2004)

Solo Albümler:

Oğuzname (2005)

Dalgalar (2007)

Giz (2009)

Oğuzname Dalgalar (2014)

Oğuz Aksaç, halk müziği alanındaki etkileyici kariyeriyle dinleyicilere unutulmaz deneyimler sunmaya devam etmektedir.