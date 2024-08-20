Azerbaycan Resmen BRICS Üyeliği İçin Başvuruda Bulundu

Azerbaycan, uluslararası arenada önemli bir adım atarak BRICS’e üyelik başvurusu yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, ülkenin BRICS’e üye olmak için resmi bir başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Bu başvuru, Azerbaycan’ın küresel ekonomik ve siyasi yapıdaki rolünü artırma yönündeki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Şanghay’da Dile Getirilen İstek ve Çin’in Destek Açıklaması

Azerbaycan, BRICS’e katılma isteğini ilk olarak Şanghay’da dile getirdi. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, Azerbaycan ile Çin arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi’nde Azerbaycan’ın BRICS üyeliği isteği vurgulandı.

Çin yetkilileri, Azerbaycan’ın bu başvurusunu desteklediklerini açıkladılar. Çin’in desteği, Azerbaycan’ın BRICS’e entegrasyon sürecinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Rusya’nın Desteği ve Ortak Bildirinin Önemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’ın BRICS’e katılımını destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti. Putin’in Azerbaycan ziyaretinde kabul edilen ortak bildiride, Rusya’nın Azerbaycan’ın BRICS üyeliğini desteklediği açıkça belirtildi. Bu destek, Azerbaycan’ın BRICS’e üyelik sürecindeki önemli bir aşamayı işaret ediyor.

BRICS: Tarihçesi ve Mevcut Üyeleri

BRICS, 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in işbirliğiyle kuruldu ve daha sonra Güney Afrika’nın katılımıyla genişledi. Bu önemli jeopolitik blok, her yıl düzenlediği zirvelerle çok taraflı politikaları koordine eden bir platform haline geldi. Şu anda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere toplamda 9 resmi üyesi bulunmaktadır.

Gelecek Perspektifi ve Diğer Ülke İlgileri

BRICS üyeliğine ilgi duyan ülke sayısı giderek artarken, Rusya’nın tahıl borsası gibi projeleri destekleme kararı da dikkat çekici. Azerbaycan’ın BRICS’e katılımı, bu projelerin desteklenmesinde yeni fırsatlar yaratabilir. Azerbaycan’ın bu süreçte nasıl bir rol oynayacağı ve diğer ülkelerin BRICS’e üyelik başvurularının nasıl şekilleneceği merak konusu.