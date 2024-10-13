Erdem Saker Kimdir? Nereli ve Hangi Partiden?

Erdem Saker, uzun yıllar siyasette yer almış ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1936 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde dünyaya gelen Saker, eğitim hayatına Bursa Erkek Lisesi’nde başlamış, 1954 yılında buradan mezun olmuştur. Ardından, 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirmiştir.
Meslek hayatına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde başlayan Saker, burada 23 yıl boyunca 1. Bölge başmühendisi olarak görev yapmıştır.
1994 yılında mesleğini bırakarak emekliye ayrılan Saker, Anavatan Partisi’ne katılmış ve aynı yıl yapılan Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
1999 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Saker, bu seçimde başarı sağlayamamış ve aktif siyaset hayatına son vermiştir.
Erdem Saker, mühendislik ve siyasi kariyeriyle öne çıkan bir isim olarak bilinmektedir.