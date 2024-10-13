Erdem Saker Kimdir? Nereli ve Hangi Partiden?

Siyasi kariyeri ile tanınan Erdem Saker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Peki, Erdem Saker kimdir? Nerelidir ve hangi partiden siyasete katılmıştır?