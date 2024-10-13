Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
WhatsApp İhbar Hattı
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Ana SayfaPolitikaErdem Saker Kimdir? Nereli ve Hangi Partiden?

Erdem Saker Kimdir? Nereli ve Hangi Partiden?

Siyasi kariyeri ile tanınan Erdem Saker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Peki, Erdem Saker kimdir? Nerelidir ve hangi partiden siyasete katılmıştır?

Politika
Siyasi kariyeri ile tanınan
ABONE OL

Erdem Saker, uzun yıllar siyasette yer almış ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1936 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde dünyaya gelen Saker, eğitim hayatına Bursa Erkek Lisesi’nde başlamış, 1954 yılında buradan mezun olmuştur. Ardından, 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitirmiştir.

Meslek hayatına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde başlayan Saker, burada 23 yıl boyunca 1. Bölge başmühendisi olarak görev yapmıştır.

1994 yılında mesleğini bırakarak emekliye ayrılan Saker, Anavatan Partisi’ne katılmış ve aynı yıl yapılan Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

1999 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilen Saker, bu seçimde başarı sağlayamamış ve aktif siyaset hayatına son vermiştir.

Erdem Saker, mühendislik ve siyasi kariyeriyle öne çıkan bir isim olarak bilinmektedir.