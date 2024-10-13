Numan Kurtulmuş Anayasa 3. maddesi için Ne Dedi? Numan Kurtulmuş’a 3 Madde Tepkileri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa’nın 3’üncü maddesindeki ifadeyi eleştirerek bu maddenin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Anayasa’nın “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü” ifadesine karşı çıkan Kurtulmuş, bu ifadenin doğru bir şekilde “milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü” şeklinde düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Ona göre, mevcut ifade devletçi bir anlayışı yansıtıyor ve bu yaklaşım yeni Anayasa’da millet odaklı bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmalı.

Kurtulmuş ayrıca, Anayasa’nın bazı maddelerinin darbeci bir ruh taşıdığını ve özgürlükleri kısıtlayan hükümler içerdiğini söyledi. Yeni Anayasa sürecinde geniş bir toplumsal katılımın olacağını belirterek, bu süreçte birçok kesimin görüşüne başvurulacağını ifade etti.

Anayasa’nın 3’üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu ifadenin değişimiyle devletçi seçkinliğin yerini milletin egemenliğine dayanan bir anlayışın alması gerektiğini dile getirdi.

Anayasa’nın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği 4’üncü madde ile garanti altına alınmış durumda. Bu maddede, “Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” ifadeleri yer almakta.

Ancak Kurtulmuş, bu seçkinci ve devletçi anlayışın değişmesi gerektiğini ifade ederek, milletin gücü üzerine yükselen bir devlet yapısının önemli olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, yeni Anayasa’da imtiyaz ve istisnaların ortadan kaldırılmasının da kritik olduğunu vurguladı. Demokrasiye en büyük zararın bu ayrıcalıklardan geldiğini belirten Kurtulmuş, bu tür imtiyazların kamunun gücünü belirli gruplara aktardığını ve bunun da demokratik ilkelere aykırı olduğunu ifade etti.

Anayasa yapım sürecinde eşit, adil ve demokratik kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, demokratik kurumların millet egemenliği çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak. Diken. com.tr