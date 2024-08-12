Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay Kararını Değerlendirdi: Meclis Sorumluluklarını Yerine Getirmeli

Anayasa hukuku alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaboğlu, milletvekili statüsüne sahip olduğuna dair en az üç Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının bulunduğunu belirterek, Meclis’in bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Kararı ve Meclis’in Tutumu

Kaboğlu, Meclis’te okutulan Yargıtay kararının anayasal çerçeveye aykırı olduğunu net bir şekilde ifade etti. Bu kararın geçersiz olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, Meclis Başkanlığı’nın, Can Atalay’ın Meclis’e gelmesini sağlamak ve yemin etmesi için özel bir gündem oluşturmasının şart olduğunu dile getirdi. Bu adımın, anayasal düzenin sağlanması adına kritik bir öneme sahip olduğunu da belirtti.

Meclis’in Anayasal Sorumluluğu

Can Atalay meselesi, Meclis’in yüzleşmesi gereken pek çok anayasal sorundan yalnızca biri.

Kaboğlu’na göre, Meclis daha önceki AYM kararlarını da dikkate almalı ve anayasal olmayan kararları onaylamaktan vazgeçmeli. Aksi takdirde, anayasal düzenin sağlanmasında ciddi bir ihmal söz konusu olacaktır.

İstanbul Barosu ve Anayasal Düzene Dönüşün Önemi

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, Değişim İsteyen Avukatlar grubu tarafından İstanbul Barosu Başkan adayı gösterilmesi de, baroların anayasal düzene dönüş sürecinde nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli bir ipucu veriyor.

Kaboğlu, Türkiye barolarının, anayasanın askıya alındığı süreçlerde öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Baroların, anayasal düzenin yeniden tesisi için nasıl bir strateji izleyeceği, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesine olan bağlılığını da doğrudan etkileyecektir.

Bu kritik mesele hakkında sizin düşünceleriniz neler? Meclis, Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate almalı mı? Barolar, anayasal düzenin yeniden tesisi için nasıl bir yol izlemeli? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve bu önemli konuyu sosyal medyada tartışmaya açarak daha geniş kitlelere ulaştırın!