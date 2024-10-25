Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Atanan Hayriye Kumaşçıoğlu Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Hayriye Kumaşçıoğlu, 25 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda uzun yıllar görev yaparak uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştiren Kumaşcıoğlu, disiplinli yapısıyla dikkat çekmektedir.,

1967 yılında Ankara’da doğan Kumaşcıoğlu, eğitimini Ankara’da almış ve 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı kariyerine 1991 yılında Kültür İşleri Dairesi’nde başlamış, ardından Bükreş ve Hannover gibi kritik görevlerde bulunmuştur.

1990’lı yıllarda Türkiye’nin Avrupa’daki ilişkilerini güçlendirme çabalarında aktif rol alarak önemli başarılar elde etmiştir.

1998-2000 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Enerji İşleri Daire Başkanlığı görevini üstlenmiş, Türkiye’nin enerji politikalarının uluslararası arenada tanıtımında etkili olmuştur.

Uluslararası Görevler

Kumaşcıoğlu, Lefkoşa ve Moskova Büyükelçiliklerinde görev yaparak Kıbrıs sorununu yakından takip etmiş ve Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirme çabalarında bulunmuştur.

2004-2007 yılları arasında Kafkasya ve Orta Asya Daire Başkanlığı yaparak Türkiye’nin bu bölgelerdeki diplomatik ve ekonomik ilişkilerini geliştirme stratejileri oluşturmuştur. Ayrıca, Atina Büyükelçiliği Müsteşarlığı ve Estonya Büyükelçiliği gibi kritik görevlerde de bulunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

2015 yılında Estonya’daki görevine başlayan Kumaşcıoğlu, bu süreçte iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri ileri taşımıştır.

Şimdi ise Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak, Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görev yapmaktadır.

Yeni Görevi ve Hedefleri

Kumaşcıoğlu, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak yeni görevinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik iş birliklerini geliştirmek amacıyla çalışacak ve Türkiye’yi uluslararası alanda Temsil etmekle sorumlu olacaktır.

Bu pozisyonu, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine dair stratejik bir yaklaşım geliştirmesine olanak tanıyacaktır. Columbia Üniversitesi’nde aldığı hukuk İngilizcesi Eğitimi, uluslararası iletişim becerilerini güçlendirmiştir.

Kişisel Bilgiler

Hayriye Kumaşcıoğlu, 1967 doğumlu olup, 2024 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

Özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, evli olup olmadığı bilinmemektedir.

Ankaralı olarak bilinen Kumaşcıoğlu, kariyeri boyunca pek çok önemli görevde bulunmuş ve Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir.

Hayriye Kumaşçıoğlu, diplomasi alanındaki uzun kariyeri ve yeni göreviyle Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde önemli bir figür olmaya Devam etmektedir.

Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için yapacağı çalışmalar, Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkilerinin gelişmesine katkda bulunacaktır.