Ümit Özdağ’dan Akşener Hakkında Çarpıcı İddia: “Adamı Cumhurbaşkanı Seçiyoruz”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Kurultayı’nda genel başkanlık görevine veda eden Meral Akşener hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu.

Özdağ, 2018 seçimlerinden bir ay önce Akşener’in kendisini özel bir odaya götürdüğünü ve orada “Sebebini sorma, adamı (Erdoğan’ı) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini öne sürdü.,

Özdağ, bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirterek, “Sen ne diyorsun ya?” şeklinde tepki verdiğini ifade etti. Bu iddianın ardından Akşener’in ne yanıt vereceği merakla bekleniyor.

2018 Seçimlerinin Ardından Yaşananlar

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, %53 oy alarak seçimden galip çıkmıştı. Muharrem İnce ise %26 oyla ikinci sırada yer alırken, Meral Akşener %12 oy almıştı.

Selahattin Demirtaş %7, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek ise %1 oy oranına sahipti. Bu sonuçlar, seçim sürecinde yaşanan tartışmaları ve iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.

Özdağ’ın İddiası ve Olası Yankıları

Ümit Özdağ’ın ortaya attığı bu iddia, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Akşener’in bu iddiaya nasıl bir yanıt vereceği ve konunun siyasi arenada nasıl karşılık bulacağı merak konusu.

Özdağ’ın açıklamaları, 2018 seçimlerinin perde arkasında yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

Peki, sizce bu iddialar doğru olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir, bu tartışmayı sosyal medyada yaygınlaştırarak daha fazla kişinin katılımını sağlayabilirsiniz. Herkesin fikri önemli, çünkü bu iddialar, siyaset dünyasında yeni bir tartışma başlatabilir.