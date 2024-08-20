Zonguldak Eski Belediye Başkanı İsmail Eşref Tutuklandı

Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapmış olan İsmail Eşref, yargılandığı dava sonucunda tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi.

2012 yılında Zonguldak Soğuksu halk pazarında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çatı çökmesi olayı, Eşref’in siyasi kariyerinin en karanlık dönemlerinden birine yol açtı.

Olayın Geçmişi ve Yargı Süreci

2012 yılı kışında Zonguldak, yoğun kar yağışının neden olduğu trajik bir olayla sarsıldı. Şehir merkezindeki Soğuksu halk pazarının çatısı, biriken kar yükünü taşıyamayarak çöktü. Bu felaket, iki kişinin hayatını kaybetmesine ve kentte büyük bir üzüntüye neden oldu.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında üç eski belediye başkanının da bulunduğu yedi kişi, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” yargılandı.

Yargılama sonucunda, İsmail Eşref, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, pazar günü kesinleşerek Eşref’in tutuklanmasına ve Beycuma Cezaevi’ne gönderilmesine neden oldu. Bir dönem Zonguldak’ın en etkili siyasi figürlerinden biri olan Eşref’in bu duruma düşmesi, hem kentte hem de ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Bu olay, bir yandan kamu görevinde bulunan kişilerin sorumluluklarını ne denli ciddiyetle ele almaları gerektiğini hatırlatırken, diğer yandan da adaletin gecikmiş de olsa yerini bulması gerektiğini vurguluyor. Toplumda, yerel yöneticilerin kamu güvenliğini ve vatandaşların hayatını koruma görevlerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.