10 ağustos olimpiyat programı Türkiye’yi Kimler Temsil Ediyor?

10 ağustos olimpiyat programı Türkiye: Paris 2024 Olimpiyatları’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor ve bugün Türkiye için kritik bir gün.

10 Ağustos’ta, Türk sporcularımız 7 farklı spor dalında madalya mücadelesi verecek. Bu önemli günde hangi sporcularımızın sahne alacağını ve yarışmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz!

10 Ağustos’ta Türk Sporcular Paris 2024’te Hangi Branşlarda Sahne Alacak?

Sabahın erken saatlerinde başlayacak olan yarışmalar, atletizmde Kaan Kigen Özbilen’in maraton finaliyle start alacak. Saat 09:00’da Stade de France’ta gerçekleşecek bu yarış, Türk sporcular için büyük önem taşıyor. Akşam saatlerinde ise Eda Tuğsuz cirit atma, Alperen Acet ise yüksek atlama finalinde mücadele edecek. Tüm Türkiye’nin gözleri bu yarışmalarda olacak!

Boks dalında ise Esra Yıldız Kahraman, akşam saatlerinde final maçı için ringe çıkacak. Paris’in efsanevi Roland-Garros Stadyumu’nda gerçekleşecek bu maçta, altın madalya için nefesler tutulacak.,

Güreş branşında da büyük bir heyecan var. Kadınlar 76kg’da Yasemin Adar, Serbest 97kg’da İbrahim Çiftçi, Kadınlar 62kg’da Nesrin Baş ve Serbest 125kg’da Taha Akgül gibi isimler, madalya için kıyasıya mücadele edecek. Güreşçilerimiz, Champ de Mars Arena’da Türkiye’yi gururlandırmak için ter dökecek.

Voleybolda ise Filenin Sultanları bronz madalya mücadelesi için sahaya çıkacak.

South Paris Arena 1’de saat 18:15’te gerçekleşecek bu maç, Türkiye’nin tek yürek olacağı anlardan biri olacak.

Modern pentatlon, binicilik, eskrim ve tekvando gibi diğer branşlarda da Türk sporcularımız sahada olacak. Her biri, madalya kazanmak için büyük bir özveriyle yarışacak.

Olimpiyat oyunlarının her anı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ekran başındaki milyonlarca izleyici, sporcularımıza destek olmak için sabırsızlanıyor. 10 Ağustos’ta Paris 2024 Olimpiyatları’nda yer alacak Türk sporcularımızın detaylı programını kaçırmayın ve günün heyecanını birlikte paylaşın!