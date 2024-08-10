11 Ağustos pazar olimpiyat programı Türkiye: Güreş, pentatlon ve diğer branşlar…

Paris 2024 Olimpiyatları’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor! 11 Ağustos’ta Türk sporcular, madalya mücadelesinde yine sahnede olacak. Bu özel günde, Türkiye’nin gururu olan sporcularımız, atletizmden boksa, güreşten tekvandoya kadar farklı branşlarda mücadele edecek. Hangi dalda kimler yarışıyor? Programın detaylarını sizler için derledik.

Sabah saatlerinde başlayacak olan güreş müsabakalarıyla, Yasemin Adar ve İbrahim Çiftçi mindere çıkacak. Champ de Mars Arena’da yapılacak bu karşılaşmalar, bronz madalya mücadelesine sahne olacak.

Özellikle Yasemin Adar’ın güreş kariyerindeki başarısı, bu maçı izlemek için sabırsızlanmamıza neden oluyor.

Aynı saatlerde, Chateau de Versailles’de modern pentatlon heyecanı yaşanacak. İkili Özyüksel Mihrioğlu, bu zorlu mücadelede Türkiye’yi temsil edecek. Binicilikten eskrime, yüzmeden atıcılığa kadar birçok disiplini içeren bu branşta sporcularımızın neler yapacağı büyük merak konusu.

Her adımda kalbinizin hızlandığını hissedeceksiniz!

Günün ilerleyen saatlerinde, kadınlar A Milli Voleybol Takımımız final maçına çıkacak. South Pans Arena 1’de gerçekleşecek bu büyük maç, tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyecek.

Takımımızın sahadaki performansı, bizleri bir kez daha gururlandıracak mı? Hep birlikte göreceğiz.

Son olarak, Stade de France’da gerçekleştirilecek kapanış töreniyle Olimpiyat Oyunları’na veda edeceğiz. Bu unutulmaz anları kaçırmamak ve Türkiye’nin Paris 2024’teki başarılarını birlikte kutlamak için ekran başında olmayı unutmayın.

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