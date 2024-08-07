8 Ağustos olimpiyat programı Türkiye 2024: Filenin Sultanları Yarı Finalde

Türkiye italya voleybol maçı ne zaman saat kaçta? Paris 2024 Olimpiyatları’nda heyecan dolu yarı final voleybol maçları var. Bu önemli karşılaşmaların ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili tüm detaylar burada!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyatları’nda gösterdiği üstün performansla yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde güçlü rakip Çin’i 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı ekibimiz, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

C Grubu’nda Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenen, ancak İtalya’ya 3-0 mağlup olarak ikinci sırada yer alan takımımızın mücadelesi büyük heyecan yaratıyor.

Türkiye italya voleybol maçı ne zaman hangi kanalda?

Yarı final maçlarının programı şu şekilde:

Brezilya – ABD: 17.00

17.00 Türkiye – İtalya: 21.00

Bu kritik maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Ekran başına geçip bu heyecana ortak olmak için ajandanıza not düşmeyi unutmayın!

8 ağustos olimpiyat programı

Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşılaşacak. Aynı günün diğer eşleşmesinde ise ABD ve Brezilya finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

Bu tarihi anı kaçırmak istemeyen sporseverler için maç saatleri ve yayın kanalları oldukça önem taşıyor. Siz de bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarınızı yapın ve milli takımımıza destek olun!

Milli takımımızın bu başarı hikayesi, yılların emeği ve azmi ile örülmüş. Filenin Sultanları’nın bu başarısı, gençlere ilham verirken, bizlere de sporun birleştirici gücünü hatırlatıyor. Maçları izlerken, bir yandan da sosyal medyada destek mesajlarınızı paylaşarak milli takımımıza moral verebilirsiniz. Her yorum ve paylaşım, sporcularımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır.