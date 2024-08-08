Abdullah Avcı: “Rakip Blok Kırmayı Yapabilen Bir Takım”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı, rakiplerinin organize bir takım olduğunu ve geçen seneki kadrolarıyla sahaya çıktıklarını belirtti. Bu, maçın zorluk seviyesini artırmış gibi görünüyor.

Yeni Transferlerle İlk Yarının Zorlukları

Avcı, Trabzonspor’daki 9 yeni transferin takıma kattığı taze kanına rağmen, ilk yarıda zorluk yaşadıklarını ifade etti. Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini ve etkili baskıyı kurmada eksik kaldıklarını vurguladı. Ancak, ikinci yarıda dengeyi sağladıklarını belirtti.,

Rövanş İçin Daha İyi Hazırlık

Gelecek rövanş maçı için takımın daha iyi bir hazırlık süreci geçireceğini belirten Avcı, mevcut performanstan memnun olmadıklarını ancak bu maçların birer tecrübe fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Taraftarlardan özür dileyerek, Sivas deplasmanı için motive olacaklarını ve bu maçı önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Sivas Maçına Yönelik Stratejiler

Rapid Wien karşısındaki kayıptan üzüldüklerini ifade eden Avcı, önlerine bakacaklarını ve Sivas maçına odaklanacaklarını belirtti. Oyuncu tercihlerinin, baskıyı artırmak ve takımın performansını yükseltmek adına yapıldığını vurguladı.

Avcı’nın açıklamaları, Trabzonspor’un bu dönemdeki zorluklarla başa çıkma ve daha iyi performans sergileme hedefini net bir şekilde ortaya koyuyor. Taraftarlar, Sivas maçı öncesinde takımın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.