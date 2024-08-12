Ankaragücü’nde Renaldo Cephas Krizi: Futbolcuya Ulaşılamıyor, Kadroda Ama Sahada Yok!

TFF 1. Lig’in köklü ekiplerinden Ankaragücü, Jamaikalı oyuncusu Renaldo Cephas’ı bulamıyor. Sezonun ilk maçında elde edilen 2-0’lık Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından, takımın genç yıldızının aniden ortadan kaybolması kulüpte şok etkisi yarattı.

Sezon Başlangıcında Beklenmeyen Bir Kriz

Ankaragücü, lige başarılı bir başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirirken, bu sevinç, Cephas’ın kaybolmasıyla gölgelenmiş durumda.

Kulüp yönetimi, oyuncunun maça ve antrenmanlara katılmamasına rağmen, 21 kişilik kadroya adını yazdırdı. Ancak Cephas, maça da gelmedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Kadroyu oluştururken noter tespiti yapmak için Cephas’ı yazdık, ama maalesef kendisinden haber alamıyoruz,” ifadelerini kullanarak endişelerini dile getirdi.

Nerede Bu Renaldo?

Bu olay, sadece Ankaragücü camiasında değil, futbolseverler arasında da büyük bir merak konusu haline geldi. Kimileri, oyuncunun kişisel sebeplerle ortadan kaybolduğunu düşünürken, kimileri daha ciddi bir durum olabileceğini öne sürüyor. Şu an için Cephas’ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Kayıp Futbolcu Vakası: Ne Olacak?

Kulübün bu beklenmedik durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Cephas’ın geri dönüp dönmeyeceği ya da kulüple yollarının ayrılıp ayrılmayacağı konusu ise taraftarların en çok konuştuğu konular arasında.

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