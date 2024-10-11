Başarılı MMA Dövüşçüsü Deniz Gönce Kimdir, Nerelidir? Deniz Gönce Kariyeri

Deniz Gönce, İzmir doğumlu, profesyonel MMA dövüşçüsü olarak Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden başarılı bir sporcu.

16 Haziran 2000 tarihinde dünyaya gelen Gönce, genç yaşta kick boks ile tanışarak spor hayatına ilk adımını attı. Spor kariyerine 6 yaşında başlayan Gönce, 11 yaşında aktif olarak geri döndü ve 2007 yılından bu yana profesyonel kariyerini sürdürüyor.

Başarı ve Ünvanları

Deniz Gönce, spor hayatı boyunca çeşitli unvanlara sahip oldu. 4 kez Muay Thai Türkiye Şampiyonu ve 2 kez MMA Türkiye Şampiyonu olan Gönce, kariyerinde önemli zaferler elde etti. Aynı zamanda 2022 yılında Jiujitsu Avrupa Şampiyonu, 2021 yılında Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı.

2020 yılında ise IBA Dünya Boks Şampiyonu unvanını aldı. Gönce’nin başarıları arasında 2015 Ağır Siklet Dünya Şampiyonluğu ve 2019 WAKO Avrupa Şampiyonluğu da yer almaktadır.

MMA Kariyerinde Öne Çıkanlar

Deniz Gönce, profesyonel MMA kariyerinde bugüne kadar 12 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etmiştir. 2024 yılında, dünyanın en büyük dövüş organizasyonlarından biri olan UFC’de ilk maçına çıktı. Bu maçta İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi üçüncü rauntta nakavt eden Gönce, Türk sporunu başarıyla temsil etti.

Sağlık Problemleri ve Geri Dönüş

Deniz Gönce, spor kariyeri boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştı. 2022 yılında Bangkok’ta gerçekleşen bir dövüş sırasında kaburgasını kırdı ve sağlık sorunları nedeniyle ringlerden altı ay uzak kaldı.

Ancak, azmi ve kararlılığı sayesinde sağlığına kavuşarak kariyerine kaldığı yerden devam etti. 2024 yılında tekrar ringlere dönen milli sporcu, Mayıs ayında EC BOXİNG ile yeni bir anlaşma imzaladı ve yeniden mücadelelere katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

Deniz Gönce’nin Eğitim ve Profesyonel Yaşamı

Spor kariyerinin yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Gönce, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Günümüzde, İzmir’deki Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde beden eğitimi dersleri vermeye devam etmektedir. Spor ve eğitimi bir arada yürüten Gönce, genç sporculara ilham vermektedir.

Deniz Gönce’nin Kişisel Hayatı

İzmir’de yaşayan Gönce, boş zamanlarında spor ve ekstrem aktivitelerle ilgilenmektedir. Bungee jumping, wingsuit jumping ve motocross gibi sporlarla ilgilenen sporcu, kendini sürekli geliştirmeye devam etmektedir.

Bekar olan Gönce, sosyal medya hesapları üzerinden de hayranlarıyla aktif olarak iletişim kurmaktadır.

Deniz Gönce’nin Gündem Olan Olayları

Deniz Gönce, Haziran 2024’te İzmir’de kırsal bir bölgede antrenman yaparken bir yılan tarafından ısırıldı. O dönemde Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gönce’nin yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Tedavi süreci Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti ve milli sporcumuz sağlığına kavuştu.