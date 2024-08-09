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Ana SayfaSporBeşiktaş’a Paris Saint-Germain’den Genç Yıldız: Cher Ndour Anlaşması Sağlandı!

Beşiktaş’a Paris Saint-Germain’den Genç Yıldız: Cher Ndour Anlaşması Sağlandı!

Spor
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Beşiktaş’tan heyecan verici bir transfer hamlesi daha! Siyah-Beyazlılar, Avrupa’nın dev kulüplerinden Paris Saint-Germain ile genç yetenek Cher Ndour için anlaşmaya vardı. Bu transfer, Beşiktaş’ın kadrosuna önemli bir takviye yaptığı anlamına geliyor.

Cher Ndour, 20 yaşında olmasına rağmen futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmiş bir isim. Geçtiğimiz sezonu Benfica’da kiralık olarak geçiren Ndour, hem PSG hem de Portekiz ekibinde toplamda 15 maçta sahaya çıktı ve 2 gol atmayı başardı. Bu performansı, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş, PSG’den Cher Ndour’u kiralama teklifinde bulundu ve bu teklif, Fransız kulübü tarafından kabul edildi. Şu anda, Senegal asıllı İtalyan orta saha oyuncusunun kararını bekliyoruz. Eğer Ndour teklifi kabul ederse, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ın orta sahasında önemli bir rol oynayacak.

Cher Ndour’un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde. Beşiktaş’ın bu genç yeteneği kadrosuna katması, kulübün gelecekteki başarısı için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Beşiktaş taraftarları, bu transferin takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

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