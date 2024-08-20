Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Kadrosu Açıklandı: Aboubakar ve Diğer Detaylar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 29 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul’da oynayacağı Lugano maçı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Perşembe günü deplasmanda mücadele edecek siyah-beyazlılar, önemli bir sınavdan geçecek. İşte maç öncesi dikkat çeken detaylar ve kadro hakkında tüm bilmeniz gerekenler.,

Kadroda Dikkat Çeken Eksikler ve Sürprizler

Beşiktaş’ın açıklanan kadrosunda bazı sürprizler bulunuyor. Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi önemli isimler kadroda yer almadı. Bu durum, taraftarlar arasında merak uyandırdı. Ancak, en çok dikkat çeken detay Vincent Aboubakarın kadroda yer alması oldu.

Transfer dedikodularının hız kazandığı bu dönemde, Aboubakar’ın kadroya dahil edilmesi büyük bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Maç Öncesi Kadro Detayları

Beşiktaş’ın Lugano ile oynayacağı maçta sahaya çıkacak oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Ersin Destanoğlu, Mert Günok Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal

Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal Orta Saha: Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy

Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy Forvet: Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Bu geniş kadro, Beşiktaş’ın hem defansif hem de ofansif anlamda ne kadar güçlü bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. Özellikle Ciro Immobile ve Jackson Muleka gibi forvet oyuncularının performansı maçın kaderini belirleyebilir.

Beşiktaş’ın Avrupa Macerası

Beşiktaş, 29 Ağustos’ta İstanbul’da Lugano’yu konuk edecek. Bu maçın sonucu, Avrupa Ligi’ndeki lig aşamasına katılım hakkını doğrudan etkileyebilir. Dolayısıyla, bu önemli maçta alınacak galibiyet, takımın Avrupa’daki geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Beşiktaş taraftarları, kadro açıklamasının ardından sosyal medyada aktif olarak düşüncelerini paylaşıyor. Özellikle Aboubakar’ın kadroda yer alması, transfer döneminde yaşanan belirsizlikler nedeniyle büyük bir konuşma konusu oldu. Taraftarlar, maç öncesi büyük bir heyecanla takımın performansını bekliyor.