Carlo Ancelotti, Arda Güler’den Neden Özür Diledi? İşte Maçın Perde Arkası

Real Madrid, La Liga’nın ilk haftasında Mallorca deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken, maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti’nin genç yıldız Arda Güler’e yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Deneyimli İtalyan teknik adam, oyunun son dakikalarında sahaya sürdüğü Arda Güler’e karşı duyduğu pişmanlığı dile getirerek özür diledi.

Maçın Hikayesi: Vedat Muriqi, Real Madrid’e Çelme Taktı

Maçın 13. dakikasında Rodrygo’nun golüyle öne geçen Real Madrid, bu avantajını ne yazık ki koruyamadı. 53. dakikada Fenerbahçe’nin eski yıldızı Vedat Muriqi, attığı golle skoru eşitledi.

Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Real Madrid için beklenen zafer bir anda hayal kırıklığına dönüştü.

Arda Güler’in Mücadelesi: Yine 88. Dakika

Genç futbolcu Arda Güler, bu sezon daha fazla forma şansı bulacağına dair büyük beklentilere rağmen, Ancelotti tarafından 88. dakikada oyuna dahil edildi.

Oyunun son bölümünde sahaya çıkan Arda, elinden geleni yapsa da, süre kısıtlı olunca etkisini tam olarak gösteremedi.

Ancelotti’nin Pişmanlığı: Daha Erken Değişiklik Yapmalıydım

Defensa Central’e göre, maçın ardından Ancelotti, Arda ile birebir bir görüşme gerçekleştirdi. Arda’ya değişiklik kararını geç aldığını itiraf eden Ancelotti, “Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım” sözleriyle genç oyuncudan özür diledi. Ancelotti’nin bu pişmanlık dolu sözleri, Real Madrid taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Ancelotti’nin Arda Güler’e olan bu jesti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce genç yıldız, daha fazla süre almalı mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızı da haberdar edin!