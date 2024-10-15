Celta Vigo Real Madrid Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta? Real Madrid Maçı Hangi kanalda?

Celta Vigo, La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele 19 Ekim 2024’te Abanca Balaidos’ta oynanacak.

İki takımın son performanslarına bakıldığında, Real Madrid’in üstünlüğü dikkat çekiyor. Ancak futbolun sürprizlere açık olduğu göz önüne alındığında, bu maçın sonucu merakla bekleniyor.

Takımların Form Durumu

Celta Vigo son dönemde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Özellikle Atletico Madrid ve Athletic Bilbao’ya karşı alınan mağlubiyetler takımın moralini düşürdü. Buna karşın, Real Valladolid’e karşı alınan 3-1’lik galibiyet, takımın hala potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Real Madrid ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı. Takım, Espanyol ve Deportivo Alaves karşısında net galibiyetler alarak gücünü ortaya koydu.

Villarreal karşısında alınan 2-0’lık galibiyet de Real Madrid’in formunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Sakatlıklar ve Cezalar

Celta Vigo’da önemli isimler sakatlıklar nedeniyle sahada olamayacak. J. Bamba, L. de la Torre, I. Moriba ve I. Aspas bu maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

Real Madrid’de ise D. Alaba, T. Courtois, D. Carvajal, Vinicius Junior, B. Diaz ve Eder Militao’nun sakatlıkları devam ediyor. Bu isimlerin eksikliği takım için dezavantaj oluşturabilir.

Son Karşılaşmalarda Kafa Kafaya

Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Real Madrid Celta Vigo’ya karşı büyük bir üstünlük sağladı. Bu karşılaşmalarda Real Madrid 5 galibiyet aldı, Celta Vigo ise hiç galip gelemedi. En son 10 Mart 2024’te oynanan karşılaşmada Real Madrid, Celta Vigo’yu 4-0 mağlup etti.

Celta Vigo ise 9 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor. Bu sıralamalar, Real Madrid’in bu maçın favorisi olduğunu gösteriyor.

İstatistikler

Real Madrid son 5 maçta 13 gol atarken, Celta Vigo sadece 2 gol bulabildi.

Her iki takımın da gol attığı maç sayısı Real Madrid için 3/5, Celta Vigo için ise 2/5 olarak kaydedildi.

Celta Vigo – Real Madrid maçı Hangi gün Saat kaçta?

Celta Vigo – Real Madrid maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 22:00‘de başlayacak ve Abanca Balaidos Stadyumu‘nda gerçekleştirilecek.

Celta Vigo – Real Madrid maçı Hangi Kanalda?