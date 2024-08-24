Eyüpspor’un Namağlup Serisi Devam Edecek mi? Sivasspor Karşısında Zorlu Sınav

Süper Lig’in 3. haftasında gözler, Sivasspor’un sahasında Eyüpspor’u ağırlayacağı karşılaşmada olacak.

Sivasspor’un Rekorları ve İstatistikleri

Sivasspor, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 46. takım olacak Eyüpspor’u yenmek için sahaya çıkacak. Yiğidolar, şimdiye kadar Süper Lig’de karşılaşıp mağlup edemediği sadece iki takım olan Malatyaspor ve Ümraniyespor ile benzer bir kaderi yaşamak istemiyor.,

Ancak Sivasspor, Süper Lig’e bu sezon yükselen takımları evinde ağırladığı son 18 maçta hiç mağlup olmadı. Seyircisi önünde bu seriyi devam ettirmek isteyen Yiğidolar, son olarak Eylül 2017’de Göztepe karşısında bu tür bir mağlubiyet yaşamıştı.

Bülent Uygun yönetiminde sahaya çıkacak olan Sivasspor, iç sahada İstanbul takımlarına karşı oynadığı son yedi maçta sadece bir mağlubiyet aldı.

İlginç bir şekilde, Sivasspor’un en düşük topla oynama yüzdesine sahip takım olduğunu hatırlatmakta fayda var; ancak bu düşük yüzdeye rağmen rakiplerine karşı dirençli bir oyun ortaya koymayı başarıyorlar.

Eyüpspor’un İddialı Başlangıcı

Öte yandan Eyüpspor, Süper Lig’e bu sezon hızlı bir giriş yaptı. Lige yeni yükselmesine rağmen, Eyüpspor oynadığı iki maçı da kaybetmedi. Bu başarılarıyla, 2020/21 sezonunda Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük’ün ardından, ilk üç haftayı namağlup tamamlamak isteyen ilk İstanbul takımı olma yolunda ilerliyorlar.

Eyüpspor’un forveti Samu Saiz, Süper Lig’de çıktığı ilk iki maçta da gol atmayı başardı. Bu formunu devam ettirip, üst üste üçüncü maçında da gol atarak kişisel rekorunu geliştirmek istiyor.

Ayrıca, teknik direktör Arda Turan için bu maçın ayrı bir önemi var. Turan, futbolculuk kariyerinde Süper Lig’deki tek hat-trick’ini, Bülent Uygun’un çalıştırdığı Sivasspor’a karşı yapmıştı.

Gözler Kimde Olacak?

Sivasspor cephesinde dikkatler, geçen hafta Kayserispor’a karşı iki gol atan stoper Uros Radakovic’te olacak. Radakovic, Süper Lig kariyerinde daha önce 58 maçta yalnızca iki gol atmıştı; dolayısıyla bu performansıyla takımı için önemli bir koz olabilir. Diğer yandan, Rey Manaj’ın iç sahada yaşadığı gol suskunluğunu bozup bozmayacağı da merak konusu.

Maç Ne Zaman ve Nerede İzlenebilir?

Sivasspor-Eyüpspor karşılaşması, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak. Bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemiyorsanız, ekran başındaki yerinizi almayı unutmayın!