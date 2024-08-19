Fenerbahçe’den Ayrılan Miguel Crespo, RAMS Başakşehir’e Transfer Oldu

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, yeni sezon planlamasında yer almayarak sarı-lacivertli takımdan ayrıldı ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir’e transfer oldu.

Fenerbahçe’nin resmi açıklamasıyla birlikte, Crespo’nun transferi kesinleşti ve oyuncu yeni takımında üç yıllık bir sözleşmeye imza attı.,

Fenerbahçe’den Resmi Açıklama

Fenerbahçe, Miguel Crespo’nun Başakşehir’e transfer olduğunu şu ifadelerle duyurdu: “2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılr dileriz.”

Başakşehir’de Yeni Bir Başlangıç

Başakşehir, Crespo ile üç yıllık bir anlaşma sağladığını ve oyuncunun yeni takımında 13 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Turuncu-lacivertliler, Portekizli oyuncuyu kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, ona “hoş geldin” mesajı gönderdi. Crespo, Başakşehir’de yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Kariyeri ve Crespo’nun Geleceği

2021 yılında Estoril’den 1.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer edilen 27 yaşındaki Crespo, sarı-lacivertli formayla toplamda 80 maçta görev aldı, 5 gol attı ve 7 asist yaptı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano’ya kiralanan Crespo, Fenerbahçe’ye veda ederken geride başarılı bir performans bıraktı.

Crespo’nun Fenerbahçe’den ayrılması, sarı-lacivertli taraftarlar için bir dönemin kapanışı anlamına gelirken, Başakşehir’de yeni bir sayfa açması merakla bekleniyor. Crespo’nun yeni takımında neler yapacağı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.