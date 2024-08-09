Fenerbahçe’nin Yeni Yıldızı: 19 Yaşındaki Yiğit Fidan ile 4 Yıllık Anlaşma

Fenerbahçe’den önemli bir transfer haberi geldi! Sarı-lacivertli kulüp, Bursaspor’un genç yeteneği Yiğit Fidan ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını resmi olarak duyurdu. Bu transfer, özellikle genç yeteneklerin geleceğe yönelik yatırımlarını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yiğit Fidan, 19 yaşında olmasına rağmen futbol yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmiş bir isim.

Bursaspor altyapısından yetişen genç stoper, U19 Milli Takımı’nda 17 kez forma giydi ve 1 gol kaydetti. Bu performansı, onun ne kadar umut vadeden bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Kulübümüz, 19 yaşındaki genç stoper Yiğit Fidan’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçemiz ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Yiğit Fidan’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.” ifadelerine yer verildi. Bu sözler, kulübün genç oyuncuya olan güvenini ve beklentilerini açıkça ortaya koyuyor.