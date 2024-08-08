Filenin Sultanları Bronz Madalya İçin Sahada: Türkiye-Brezilya Maçı Ne Zaman?

Filenin sultanları bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda büyük bir mücadeleye sahne olan kadın voleybol turnuvasında, Filenin Sultanları bronz madalya için ter dökecek. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya’ya karşı aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından, üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaşacak.

Yarı Final Maçının Özeti

İtalya karşısında ilk sette kıyasıya bir mücadele yaşandı. Milli takımımız, setin ortalarına kadar önde götürdüğü maçta, rakibinin son dakika performansına karşı koyamayarak seti kaybetti.

İkinci sette ise Ay-Yıldızlılar, rakiplerine karşı direnç gösterdi ve öne geçmeyi başardı. Ancak, setin ilerleyen dakikalarında İtalya’nın üstün performansına engel olamayarak bu seti de kaybetti. Üçüncü sette, İtalya’nın etkili oyununu durduramayan Türkiye, seti rakibine kaptırarak maçı 3-0 mağlup tamamladı.,

Bronz Madalya Maçı Bilgileri

Türkiye, bronz madalya için 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15’te Brezilya ile karşılaşacak. Bu kritik maç TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’nin madalya şansı için büyük önem taşıyan bu karşılama, voleybol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Eda Erdem’in Açıklamaları

İtalya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Eda Erdem, maçın iyi yönetilemediğini ancak yarı finale gelmenin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

“Kazanmayı çok istiyorduk ama bir türlü sakin kalamadık. Öndeyken bile oyunun kontrolü bizde değildi. İtalya çok sakin oynadı,” diyen Erdem, bronz madalya için hala bir şanslarının olduğunu belirtti. Brezilya ile oynanacak maçın zorlu geçeceğini ifade eden Erdem, “İyi hazırlanan ve daha sakin kalan ekip kazanacak. Madalya kazanmayı çok istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Filenin Sultanları, bu önemli maçı kazanarak Paris 2024’te bronz madalya ile dönme hedefini sürdürüyor. Maçın detaylarını kaçırmamak ve milli takımımıza destek olmak için TRT ekranlarını takip edin.

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