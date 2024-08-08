Finale Giden Yol: Türkiye-İtalya Voleybol Yarı Final Maçı!

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda tarih yazıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Güçlü rakibimiz İtalya ile karşılaşarak finale çıkmak için mücadele edeceğiz. Maç, bugün TSİ 21.00’de South Paris Arena’da oynanacak. Heyecan dorukta!

Yarı Finale Giden Yol

Türk kadın voleybolcular, C Grubu’nda sergiledikleri performansla dikkat çekti. Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladılar. İtalya’ya karşı aldığımız 3-0’lık yenilgi ise bize ders niteliğinde oldu. Çeyrek finalde Çin’i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldik.,

Öte yandan, İtalya Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1, Hollanda ve Türkiye’yi 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. Çeyrek finalde Sırbistan’ı set vermeden mağlup eden İtalya, yarı finale sağlam adımlarla geldi.

Bu tarihi maçı kaçırmamalısınız! Türkiye’nin voleybol tarihinde yeni bir sayfa açmak üzere olduğu bu önemli an, hepimizi ekran başına kilitleyecek.

Filenin Sultanları’nın bu başarı yolculuğu, tüm Türkiye’ye umut ve gurur veriyor. Bir voleybol hayranı olarak, kalbim yerinden çıkacak gibi hissediyorum. Siz de bizimle bu heyecanı paylaşmak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz!