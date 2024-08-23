İlkay Gündoğan, Manchester City’ye Geri Döndü: 1 Yıllık Sözleşme

Manchester City, eski kaptanlarından İlkay Gündoğan’ı yeniden kadrosuna kattı. Barcelona’da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Premier Lig devine geri döndü. İlkay Gündoğan’ın, Manchester City ile 1 yıllık bir sözleşme imzaladığı resmen açıklandı.,

Bir Şampiyonun Dönüşü

İlkay Gündoğan, 2016 yılında Borussia Dortmund’dan transfer olduğu Manchester City’de adeta tarihe geçti. Beş Premier Lig şampiyonluğu, dört EFL Cup, iki FA Cup ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle dolu dolu geçen bu yedi yılın ardından, 2023 yazında Barcelona’ya transfer oldu.

Xavi’nin liderliğindeki Barcelona’da geçen sezon 51 maçta 5 gol ve 14 asistle önemli bir performans sergileyen Gündoğan, kısa bir aranın ardından eski kulübüne geri dönerek taraftarları sevindirdi.

Almanya Milli Takımı’na Veda

Gündoğan, Manchester City’ye dönüşüyle birlikte bir başka önemli kararı daha duyurdu: Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, milli takım formasıyla geçirdiği yıllar için teşekkür eden Gündoğan, artık kariyerinde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini belirtti. Bu karar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

İlkay Gündoğan’ın Manchester City’ye geri dönmesi, sadece City taraftarları için değil, Premier Lig’in genelinde de heyecan yaratıyor.

Tecrübeli oyuncunun, yeniden mavi forma ile neler başaracağı merakla bekleniyor. Almanya Milli Takımı’na vedası ise futbolseverler için duygusal bir anı işaret ediyor. Yine de, Gündoğan’ın Manchester City’de yeni başarılara imza atması hiç de uzak bir ihtimal değil.