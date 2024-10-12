İzlanda – Türkiye maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. Grup’taki dördüncü maçında İzlanda ile kritik bir karşılaşma gerçekleştirecek. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, Samsun’daki Karadağ maçının ardından bu zorlu deplasman için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü karşılaşmasında İzlanda deplasmanında mücadele edecek.

Son olarak Karadağ’ı 1-0 mağlup eden Türkiye, bu galibiyetle moral bulmuş durumda. Şimdi, İzlanda karşısında da üç puanı hedefliyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, oynadığı son üç maçta yenilgi yüzü görmedi ve bu maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu karşılaşma, Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki toplam 635. maçı olacak. İzlanda ile olan tarihi rekabetlerine bir yenisi daha eklenmiş olacak. Milli takım, bu kritik maç öncesinde yüksek bir motivasyonla sahaya çıkacak. Futbolseverler de büyük bir merakla bu zorlu mücadeleyi bekliyor.

İzlanda – Türkiye Maç Bilgileri

İzlanda-Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak.

Maç saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadele, hem puan durumu hem de grup liderliği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin İzlanda deplasmanındaki performansı, taraftarlar tarafından dikkatle izlenecek.

Hakemler

Maçın hakemliğini Polonyalı Damian Sylwestrzak yapacak. Yardımcı hakemler olarak Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski görev alacak.

Dördüncü hakem ise Marcin Kochanek olarak belirlendi. Türkiye, Polonya hakem triosunun yönettiği bu zorlu karşılaşmada disiplinli bir oyun sergileyerek avantaj sağlamayı hedefliyor.