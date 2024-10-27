Kerem Aktürkoğlu Gollere Devam Ediyor: Benfica’da İlk Hat-trick!

Portekiz Süper Ligi’nin 9. haftasında Benfica, Işık Stadyumu’nda Rio Ave’yi konuk etti. Milli yıldızlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla damga vurduğu maçta ilk yarıda hat-trick yaparak izleyenleri büyüledi.,

Milli oyuncularımızdan Orkun Kökçü de Benfica formasıyla ilk 11’de sahadaydı, Rio Ave takımında ise genç yetenek Demir Ege Tıknaz ilk 11’de yer aldı.

Kerem’den İlk 16 Dakikada Çifte Gol!

Son haftalarda gol yollarında adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, bu maçı da boş geçmedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan gelen ortada kaleciden dönen topu önünde bulan Kerem, ceza sahasından yaptığı düzgün vuruşla Benfica’yı 1-0 öne geçirdi.

Yalnızca dört dakika sonra, 16. dakikada, Di Maria’nın orta sahadan attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Kerem, ceza sahasından kafa vuruşuyla ikinci golünü kaydetti.

İlk Yarı Biterken Hat-Trick Tamamlandı!

Maçın 45+2. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, Di Maria’nın sağ kanattan kale önüne çevirdiği topa hızlıca müdahale ederek, topu ağlarla buluşturdu ve Benfica’yı 3-0 öne geçirdi. İlk yarıda yaptığı hat-trick ile şov yapan Kerem, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Sezona İddialı Başladı!

Rio Ave karşısında etkileyici bir performans sergileyen milli futbolcumuz, maçın 63. dakikasında yerini Amdouni’ye bıraktı. Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak başarılı bir performans ortaya koydu.