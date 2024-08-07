Kerem Aktürkoğlu’ndan Gece Yarısı Paylaşımı: Hayal Kırıklığını Anlattı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, hakkında çıkan haberlere yönelik gece 03.00’te bir açıklama yaptı. Aktürkoğlu, “İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır” dedi.

Süper Kupa Maçı Sonrası Tepkiler

Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a karşı oynanan maçın devre arasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. “İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendiğimde yaşadığım hayal kırıklığı, sadece bu önemli maçta kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım içindi,” diyerek duygularını paylaştı.

Yanlış Anlaşılmalara Açıklık Getirdi

Aktürkoğlu, soyunma odasında yaşanan konuşmaların basına sızdırılması ve dedikoduya dayalı haberlerle ilgili üzgün olduğunu belirtti. “Süper Kupa maçının ilk yarısında geri düşmemizin ardından, oyunculara moral vermeye çalıştım ve ikinci yarıda toparlanmamız gerektiğini söyledim,” diyerek, kaptanlık görevini yerine getirdiğini vurguladı.

Galatasaray’a Olan Bağlılığı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’a olan bağlılığını ve kulübü için her zaman elinden geleni yapacağını ifade etti. “Galatasaray’ın değerlerine, nabzımın en yüksek olduğu anda bile saygısızlık etmeyeceğimin bilinmesini isterim,” diyerek, kulübüne olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Basın Mensuplarına Sitem

Aktürkoğlu, soyunma odasında konuşulanların yanlış şekilde aktarılmasının ve dedikoduya zemin hazırlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “Galatasaray’ın kaptanı olarak, dedikodulara ve asılsız haberlere izin vermeyeceğim,” diyerek, bu tür haberlerin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray Taraftarına Mesaj

Kerem Aktürkoğlu, yaşanan mağlubiyetin ardından taraftarın başını dik tutmasını ve takımın hedeflerine ulaşmak için mücadelesine devam edeceğini belirtti. “Galatasaray’ın bir ferdi olarak, her zaman kulübümün menfaatleri için mücadele etmeye devam edeceğim,” diyerek, taraftara moral verdi.

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