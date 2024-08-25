La Liga’da Heyecan Dorukta: Arda Güler Real Madrid’in İlk 11’inde

La Liga’nın ikinci haftasında heyecan dorukta! Real Madrid, saat 18.00’de kendi sahasında Real Valladolid’i ağırlayacak.

Sezonun ilk maçında deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kalan eflatun-beyazlı ekip, bu maçta 3 puanı hedefliyor. Ancak bu karşılaşmanın en dikkat çekici özelliği, milli yıldızımız Arda Güler’in ilk 11’de yer alacak olması.

Arda Güler İlk 11’de

Real Madrid’in kadrosunda önemli bir değişiklik var. Jude Bellingham’ın sakatlığı nedeniyle Arda Güler, bu önemli karşılaşmada ilk 11’de şans bulacak. Genç yeteneğin bu fırsatı nasıl değerlendireceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Real Madrid’in karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11 ise şu şekilde:

Kalede Courtois,

Defans hattında Carvajal, Militao, Rüdiger ve Fran Garcia,

Orta sahada Valverde, Tchouameni ve Arda Güler,

Hücumda ise Rodrygo, Vinicius Junior ve Mbappe.

Karşılaşma Öncesi Beklentiler

Valladolid karşısında galibiyet hedefleyen Real Madrid, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Arda Güler’in performansı, özellikle Bellingham’ın yokluğunda büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun yeteneklerini sahada nasıl sergileyeceği, futbolseverler tarafından merakla takip edilecek.

Gözler Arda Güler’de

Arda Güler’in ilk 11’de yer alması, Türk futbolu için büyük bir gurur kaynağı. Genç yeteneğin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Real Madrid forması altında başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Real Madrid – Valladolid Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Real Madrid ile Real Valladolid arasındaki La Liga maçı, beinSPORTS kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç saat 18:00’de başlayacak, bu yüzden canlı yayını kaçırmamak için kanalınıza göz atmayı unutmayın.

Ekstra Bilgi:

Maç Öncesi: Maç öncesi ve sonrası analizler için beinSPORTS’un ilgili programlarını takip edebilirsiniz.

Maç öncesi ve sonrası analizler için beinSPORTS’un ilgili programlarını takip edebilirsiniz. Canlı Sonuçlar: Maç sırasında ve sonrası için anlık sonuç güncellemeleri ve canlı skorlar, beinSPORTS’un internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir.

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