Mourinho’dan İspanyol Basınına Çarpıcı Açıklamalar: Guardiola’ya Gönderme, Ancelotti’ye Övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Marca’ya verdiği röportajda yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte görev yapan Mourinho, bu kez rakiplerine ve meslektaşlarına yönelik çarpıcı mesajlar verdi.

“Başarılı Antrenörler Her Zaman Zirvede Kalmaz”

Mourinho, Fenerbahçe’yi tercih etmesiyle ilgili olarak gelen eleştirilere yanıt verirken, “Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi pek alışıldık bir durum değil,” sözleriyle bu tercihini savundu. Ancak, istisnalar olduğuna da dikkat çekti: “Everton’da Carlo Ancelotti hariç.” Mourinho, bu açıklamalarıyla Ancelotti’ye hem övgüde bulundu hem de uzun süren başarıların nadirliğine vurgu yaptı.

Yeni Nesil Antrenörlere İnce Mesaj

Genç antrenörlerin hızla yükselip aynı hızla gözden düştüğüne dair tespitlerde bulunan Mourinho, “Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor,” diyerek yeni nesil teknik direktörlerin kariyerlerinin istikrarını sorguladı. Bu sözlerle, kendisinin ve Ancelotti’nin neslinin farklılığını ortaya koymayı ihmal etmedi.

Ancelotti’ye Saygı

Mourinho, Carlo Ancelotti’ye duyduğu saygıyı ise şu sözlerle dile getirdi: “Carlo, ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003’te kazandı, sonuncusunu ise 2024’te. Benim ilk şampiyonluğum 2004’teydi, sonuncusu ise 2022’de. Bir Real taraftarı olarak onun uzun süre orada kalmasını umut ediyorum.” Bu açıklamayla Mourinho, Ancelotti’nin futbol dünyasındaki yerini ve başarısını bir kez daha takdir etti.