Nikola Boranijasevic Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Başarıları

Son günlerde “Nikola Boranijasevic kimdir?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelmeye başladı. Pek çok kullanıcı, bu ismin ardında yatan gerçekleri ve bu kişinin kim olduğunu merak ediyor. İşte, Nikola Boranijasevic’in hayatı, kariyeri ve başarıları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

Gençlik Yılları ve Başlangıç

19 Mayıs 1992 tarihinde Yugoslavya’nın Nova Varoš şehrinde doğan Nikola Boranijasevic, Sırbistan vatandaşıdır. 32 yaşındaki oyuncu, 1,82 metre boyunda ve sağ ayağını kullanmaktadır.

Orta saha sağ ve sağ bek mevkiilerinde oynayabilen Boranijasevic, futbol kariyerine genç yaşlarda başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonel oluşu

Boranijasevic’in profesyonel futbol yolculuğu, FK Rudar takımında başladı. 2012 yılında Borac Cacak’a transfer oldu ve burada geçirdiği başarılı sezonların ardından çeşitli kulüplerde forma giydi.

Kariyerinin önemli dönüm noktalarından biri, 2015 yılında Letonya ekibi JFK Ventspils’e bedelsiz olarak transfer olmasıydı. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede Napredak’a transfer oldu.

2019 yılında İsviçre’nin Lausanne-Sport takımına transfer olan Boranijasevic, burada geçirdiği iki başarılı sezonun ardından 2021 yılında FC Zürich’e geçti.

FC Zürich’deki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, 2024 yılına kadar bu takımda forma giydi. 2024 yılında sözleşmesi sona eren Boranijasevic, şu an kulüpsüz olarak futbol kariyerine devam ediyor.

Deneyimler

Boranijasevic, Sırbistan U19 milli takımında da forma giydi. Milli takımda 3 maçta görev alan oyuncu, gol atma başarısı gösteremedi. Ancak kulüp kariyerinde gösterdiği performansla uluslararası platformda da tanınan bir isim haline geldi.

İstatistikleri

Nikola Boranijasevic, profesyonel futbol kariyerinde toplam 369 maça çıktı ve 15 gol attı. 38 asist yaparak takım arkadaşlarına önemli katkılarda bulundu. En fazla maçını İsviçre Super League’de oynayan Boranijasevic, burada 129 maça çıkarak 8 gol ve 15 asist yaptı.

Transfer Geçmişi

Boranijasevic’in transfer geçmişi oldukça hareketli. Kariyerinde toplam 200 bin € bonservis bedeliyle farklı kulüplerde forma giyen oyuncunun en yüksek piyasa değeri 2 milyon € olarak kaydedildi. Son piyasa değeri ise 200 bin €.

Şu an kulüpsüz olmasına rağmen Nikola Boranijasevic, futbol kariyerine devam etmeyi planlıyor. Deneyimi ve yetenekleriyle birçok kulübün radarında olan oyuncunun, yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

Futbol kariyerine böylesine genç yaşta başlayan Boranijasevic’in hikayesi, spor dünyasında ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Onun azmi ve çalışma disiplini, genç sporculara örnek olmalı. “Topa basan adam” lakabıyla tanınan Boranijasevic, sahada olduğu kadar saha dışında da oldukça mütevazı ve samimi bir kişilik olarak biliniyor.

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