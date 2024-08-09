Paris 2024 Olimpiyatlarında bir ilk: Breakdans mücadelesine hazır mısınız?

2024 Paris Olimpiyatları, spor dünyasında yeniliklerle dolu bir yıl olarak tarihe geçecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda kaykay ve dalga sörfü gibi heyecan verici sporlar tanıtılmışken, bu kez Paris’te bir başka sürpriz bizi bekliyor: Breakdans! Evet, doğru duydunuz, breakdans artık resmi bir Olimpiyat sporu. Bu yeniliği kutlamak için Google bile özel bir doodle hazırladı.

Breakdansın Olimpiyatlara dahil edilmesi, dans camiası için büyük bir adım. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dünyanın dört bir yanından 16 kadın ve 16 erkek dansçının bu tarihi yarışmada yer alacağını duyurdu. Bu dansçılar, yeteneklerini sergileyerek altın, gümüş, ve bronz madalya için yarışacaklar. Breakdans müsabakaları bugün Paris’te start alıyor ve ilk eleme turu, saat 17:00’da başlıyor. Bu tarihi anı kaçırmamak için ekran başında olun!

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Olimpiyatların açılış töreni, Seine Nehri’nde görkemli bir gösteriyle başladı. Olimpiyat oyunları boyunca birçok unutulmaz an yaşanacak gibi görünüyor. Ancak bu yılın en büyük yeniliklerinden biri kesinlikle breakdansın Olimpiyat sahnesine adım atması olacak.