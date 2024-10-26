EL Clasico Zamanı: REAL MADRİD – BARCELONA MAÇI Hangi Kanalda, Saat kaçta? Real Madrid – Barcelona maçı Şifresiz mi? Arda Güler El Clasico’da Oynayacak mı?

La Liga’nın en büyük mücadelelerinden biri olan Real Madrid – Barcelona derbisi, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İki ezeli rakip, liderlik yarışında Santiago Bernabéu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye’de saat 22:00’de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından şifreli olarak yayınlanacak.

Kablo TV, Tivibu, TurkcellTV+ ve Vodafone TV kullanıcıları, belirli kanal numaraları üzerinden bu heyecan verici karşılaşmayı izleyebilecekler.

Ancelotti: “El Clasico’da Favori Yok”

Real Madrid’in deneyimli İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, El Clasico öncesinde düzenlediği basın toplantısında maç için belirgin bir favori olmadığını belirtti.

İspanyol basınının Barcelona’yı favori göstermesine rağmen, Ancelotti her iki takımın da farklı yönleriyle öne çıktığını ve oyunun dinamiklerinin büyük bir rol oynayacağını vurguladı.

Özellikle topa sahip olma ve oyunu kontrol etme açısından her iki takımın da zaman zaman üstünlük kurabileceğini ifade etti.

Ancelotti, son Borussia Dortmund maçında hat-trick yapan Vinicius’un liderliğini överken, takımda birden fazla lider görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, “El Clasico öncesi şanslıyım ki uykumu bölecek hiçbir şey yok” sözleriyle kendine olan güvenini de ortaya koydu.

Real Madrid – Barcelona Rekabeti ve İstatistikler

Futbol dünyasının en çekişmeli rekabetlerinden biri olan ve “El Clasico” olarak anılan Real Madrid – Barcelona mücadelesi, 1902’deki “Taç Kupası” yarı finaliyle başlamış bir geçmişe sahip.

İlk karşılaşmayı Barcelona 3-1 kazanmış olsa da, bugüne kadar resmi maçlarda oynanan 257 El Clasico’nun galibiyet sayılarında Real Madrid önde. Real Madrid 105 galibiyetle öne çıkarken, Barcelona 100 kez kazandı ve 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

La Liga maçlarına bakıldığında ise, Real Madrid’in 79, Barcelona’nın 74 galibiyeti bulunuyor; 32 maç ise beraberlikle bitmiş durumda.

Lionel Messi’nin Barcelona kadrosunda olduğu dönemde (2004-2021), Barcelona deplasmanda 9 maçın 6’sını kazandı. Ancak Messi’nin ayrılması sonrası Katalan ekibi, Santiago Bernabéu’daki performansında düşüş yaşadı.

El Clasico Öncesi Sakatlıklar

Bu büyük derbi öncesinde her iki takımda da önemli oyuncu eksiklikleri dikkat çekiyor. Real Madrid cephesinde kaleci Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal ve Rodrygo Goes sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Brahim Diaz’ın yeni sakatlıktan çıktığı için oynama ihtimali düşük görünüyor.

Barcelona’da ise kaleci Marc Andre Ter Stegen, Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia ve Marc Bernal sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak oyuncular arasında yer alıyor.

Barcelona Lider, Real Madrid İkinci Sırada

La Liga’nın geride kalan 10 haftasında Barcelona 27 puanla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid 24 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu sezonun ilk El Clasico’sunda, iki takım da zirvedeki yerlerini güçlendirmek adına sahada olacak.

El Clasico’da Arda Güler’in Durumu Merak Ediliyor

Futbolseverler, İspanya’nın en büyük derbilerinden biri olan El Clasico’da Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in oynayıp oynamayacağını heyecanla bekliyor.

İspanyol gazetecilerin analizlerine göre, genç oyuncunun ilk 11’de yer alma şansı düşük olarak görülüyor. İşte Arda Güler’in El Clasico’daki durumu ve uzman görüşleri.

İspanyol Gazetecilerin Arda Güler Yorumu

İspanya’nın ünlü spor muhabirlerinden Javier Herraez, Arda Güler’in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtirken, “Hepimiz Arda Güler’i sahada daha fazla görmek istiyoruz.

Dakika aldığı maçlarda başarılı performans sergilese de, geçtiğimiz sezon gördüğümüz son vuruş gollerini bu sezon çok göremedik” açıklamasını yaptı.

Herraez, Arda’nın her pozisyonda oynayabilme özelliğine sahip olduğunu vurguladı ve bu yeteneğin onu takım içinde çok yönlü bir oyuncu haline getirdiğini söyledi. Ancak, yoğun rekabetin Arda’nın ilk 11’de başlamasını zorlaştırabileceğini de ekledi.

“Sabırlı Olması Gereken Bir Oyuncu”

Real Madrid’i yakından takip eden Melchor Ruiz ise Arda’nın fiziksel gelişim gösterdiğini, ancak bu sezona da az süre alarak başladığını belirtti.

“Türkiye’de, milli takımın önemli bir oyuncusu olduğunu biliyoruz ve aynı başarıyı Real Madrid’de de bekliyoruz. Ancak zamana ihtiyacı var” diyen Ruiz, Arda’nın Real Madrid kadrosunda daha tecrübeli oyuncularla rekabet ettiğini vurguladı.

Ruiz, Arda’nın El Clasico’da yedek başlayabileceğini ve maçın gidişatına göre oyuna sonradan girebileceğini öngördü.

“Bu Sezon Daha Fazla Süre Alması Bekleniyordu”

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport’un Madrid temsilcisi Filippo Maria Ricci, Arda Güler’in geçtiğimiz sezonki sakatlıkların ardından iyi bir performansla sezonu bitirdiğini hatırlatarak bu sezona büyük beklentilerle başladığını belirtti.

Ricci, Arda’nın henüz beklenen süreleri alamadığını ve bu durumun gelişimini etkileyebileceğini dile getirdi. Ricci’ye göre, genç oyuncunun El Clasico’da forma giymesi güzel bir sürpriz olur, ancak Arda’nın asıl ihtiyacı olan şey maçlarda daha fazla süre alabilmek.

La Liga’da Arda Güler’in Performansı

La Liga’da bu sezon 10 hafta geride kalırken, Arda Güler toplam 7 maçta forma şansı buldu. Bu maçlardan 3’üne ilk 11’de başlayan genç oyuncu, toplamda 250 dakika sahada kaldı.