Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Tartışmalı Maç Sonrası Açıklamalar

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş’a karşı 2-0 yenildikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.,

Maç boyunca üstün bir performans sergilediklerini vurgulayan Yıldırım, şanssızlık ve hakem kararlarının sonuç üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

“İstatistiklerde Üstünüz, Ama Sonuç Değişmedi”

Yıldırım, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “İstatistiklere bakıldığında tüm alanlarda önde olduğumuz görülebilir.

Topa sahip olma oranı, rakip sahada geçirilen süre, korner sayısı ve kaçan net gol fırsatlarımız var. Hatta direkten dönen bir topumuz da var,” dedi.

Samsunspor’un Beşiktaş karşısında başa baş bir mücadele verdiğini belirten Yıldırım, “Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar pozisyona girmek büyük bir başarı, ancak maalesef bunları değerlendiremedik. Beşiktaş’ın galibiyetine gölge düşürmek istemem, çünkü gerçekten iyi bir takım,” diye ekledi.

“Verilmeyen Gol Ofsaytımsıydı”

Yıldırım, tartışmalı pozisyonlara da değinerek, “Verilmeyen golümüz ofsayt gibi değerlendirildi, ama pozisyon ofsaytımsıydı.

Belki de penaltımız vardı, ama Beşiktaş’a karşı penaltı almak zor, hakemler bu konuda daha dikkatli oluyor,” ifadelerini kullandı. Büyük takımlara karşı oynanan maçlarda hakem kararlarının daha kritik olduğunu belirtti.

Gelecek İçin Umutlu: “Bu Takım İlk 12’de Olur”

Takımının performansından genel olarak memnun olduğunu belirten Yıldırım, “Takımım her hafta üstüne koyarak daha iyi olacak. Milli aradan sonra daha oturmuş bir takım göreceğiz.

Transfer yasağımız olsa da bu sene ilk 12’de yer almayı hedefliyoruz. Düşmeyiz ama sakatlıklar ve cezalar gibi olumsuzluklar yaşanmazsa,” dedi. Yıldırım, bu sezon Samsunspor’un “Sinderella takımı” olarak anılmak istediğini vurguladı.

Gelecek Maçlar İçin Hedef: “Puanlar Alacağız”

Maçın ardından geleceğe odaklanan Yıldırım, “Beşiktaş maçında istediklerimizi alamadık, ama önümüzde başka maçlar var. Rakiplerimizden puanlar alabilirsek, sezon sonunda iyi bir yerde olacağımıza inanıyorum,” dedi.

Bu açıklamalar, taraftarların ve futbolseverlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Yüksel Yıldırım’ın sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşarak tartışmaya katılabilirsiniz. Ayrıca, gelişmeleri takip etmek için sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!