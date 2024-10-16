Samsunspor Fenerbahçe Maçı Hakemi Muhammet Ali Metoğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Süper Lig’de Samsunspor ve Fenerbahçe arasındaki maçta görev alan hakem Muhammet Ali Metoğlu, futbolseverlerin dikkatini çekmiştir. Hakemlik kariyerinde birçok maça çıkan Metoğlu, aynı zamanda eğitimci kimliğiyle de tanınmaktadır.

Hakemlik Kariyerine Başlangıç

Rize doğumlu olan Muhammet Ali Metoğlu, 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlamış ve alt liglerde gösterdiği başarılar sayesinde 2024 yılında Süper Lig seviyesine yükselmiştir.

Süper Lig’deki ilk maçını Hatayspor ve Pendikspor arasındaki karşılaşmada yöneten Metoğlu, bu sezon birçok önemli karşılaşmada düdük çalmıştır.

Eğitimcilik Kariyeri

Hakemliğin yanı sıra, Muhammet Ali Metoğlu aynı zamanda eğitimcilik kariyerini de sürdürmektedir. Rize’nin Kalkandere ilçesinde bir ortaokulda müdür olarak görev yapmaktadır. Hem hakemlik hem de eğitimcilik mesleğini bir arada yürüten Metoğlu, bu iki alanda da dikkat çekmektedir.

Önemli Maçlar ve Görevler

Muhammet Ali Metoğlu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de birçok önemli maçta görev almıştır. Özellikle Galatasaray ve Konyaspor arasında oynanan karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapmış ve Gaziantep FK – Beşiktaş maçını yönetmiştir.

Gaziantep FK’nın Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında, kırmızı siyahlı takımın Metoğlu’na yönelik tepkileri gündeme gelmiştir.