Türkiye – Karadağ Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi’nde üçüncü grup maçında Karadağ ile karşılaşacak. Grup lideri konumunda bulunan Türkiye, A Ligi’ne yükselme hedefi doğrultusunda Karadağ’la zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye – Karadağ karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi’nde üçüncü grup karşılaşmasında Karadağ ile karşılaşacak. Grup lideri olarak mücadeleye çıkacak olan Türkiye, A Ligi’ne yükselme hedefi doğrultusunda Karadağ ile önemli bir maç yapacak. Peki, bu milli karşılaşma ne zaman oynanacak? Türkiye – Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz mi olacak?

Ekim ayında UEFA Uluslar Ligi heyecanı, Karadağ ve İzlanda ile yapılacak maçlarla devam edecek. Türkiye, bir önceki karşılaşmada İzlanda karşısında galip gelerek moral bulmuştu.

Türkiye – Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye – Karadağ karşılaşması, 11 Ekim 2024 Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 21.45’te oynanacak. Maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.,