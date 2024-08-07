Paris 2024’te Çeyrek Finale Yükselen Zeynep Yetgil kimdir, nerelidir?

2024 Paris Olimpiyatları’nda milli gururumuz Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kilo güreş kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Hintli rakibi Antim’i geride bırakarak bu başarıya ulaşan Yetgil, spor dünyasında büyük bir heyecan yarattı. İşte, bu olağanüstü başarının detayları ve Zeynep Yetgil’in spor kariyeri hakkında bilmeniz gerekenler..

10 Ekim 2000 doğumlu olan Zeynep Yetgil, Erzurum’un gurur kaynağı bir güreşçidir. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olarak uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden Yetgil, serbest stil güreş müsabakalarında kendini kanıtlamıştır. Bartın Üniversitesi’nden mezun olan Yetgil, güreş alanındaki yeteneklerini ve azmini eğitim hayatında da gösterdi.

Zeynep Yetgil’in Olağanüstü Başarıları

Zeynep Yetgil, genç yaşına rağmen birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmıştır. İşte, Yetgil’in elde ettiği bazı önemli başarılar:

2018 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası : Altın Madalya

: Altın Madalya 2018 Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası : Altın Madalya

: Altın Madalya 2021 Dünya Güreş Şampiyonası : 7. Sıra

: 7. Sıra 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası : Bronz Madalya

: Bronz Madalya 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası : Bronz Madalya

: Bronz Madalya 2022 Akdeniz Oyunları : Gümüş Madalya

: Gümüş Madalya 2022 İslami Dayanışma Oyunları : Altın Madalya

: Altın Madalya 2023 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası : Altın Madalya

: Altın Madalya 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası: Bronz Madalya

Paris 2024’te Heyecan Dorukta

Zeynep Yetgil’in Paris 2024’teki performansı, sporseverlerin büyük ilgisini çekti. Özellikle 2024 Olimpiyatları’na katılma hakkını kazandığı Dünya Olimpiyat Elemeleri’nde sergilediği performans dikkatleri üzerine çekti. Paris’te mücadele ederken gösterdiği kararlılık ve yetenek, onu güreş dünyasında önemli bir figür haline getirdi.

Zeynep Yetgil’in Geleceği

Spor kariyerinde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Zeynep Yetgil’in gelecekte de birçok başarıya imza atması bekleniyor. Şu an 24 yaşında olan Yetgil, hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğe benziyor.

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